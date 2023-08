"Anatomie d'une chute" : qui est Sandra Hüller, la muse allemande de Justine Triet ?

Après avoir écrit ses deux films précédents avec Virginie Efira en tête, c'est pour Sandra Hüller que Justine Triet a rêvé le personnage central d’Anatomie d’une chute. À l’écran, la comédienne a soigné chaque geste, chaque regard, chaque mot avec une précision accrue puisque son personnage change de langues à plusieurs reprises, en fonction des humeurs et des situations. "Tourner en français a changé mes habitudes", expliquait-elle en mai à Première. "J’ai et relu des dizaines de fois le scénario, ce que je ne fais jamais en général où je préfère me laisser porter par le plateau et ce qui se passe avec mes partenaires."

Sur la Croisette, Sandra Hüller a fait coup double cette année puisqu’elle était également la vedette féminine de The Zone of Interest, le film de Jonathan Glazer qui a remporté le Grand Prix du jury. Dans un registre encore plus intérieur, mais tout aussi captivant, elle interprète Hedwig Höss, l’épouse du directeur du camp de concentration d’Auschwitz. Une adaptation dérangeante du roman de Jonathan Amis qu’on découvrira sur les écrans français le 31 janvier prochain. Avant de la retrouver sur la scène des prochains César ?

>> Anatomie d'une chute de Justine Triet. Avec Sandra Hüller, Swann Arlaud, Milo Machado Graner. 2h30. En salles