Ancien obèse, le Marseillais Lenny Tabourel est élu Mister France 2022

"Je subissais au quotidien des moqueries vraiment incessantes et je me suis dit 'un jour il faut que je change tout ça, il faut que je me remette d'appoint physiquement et moralement, il faut que je fasse mentir ceux qui m'ont traité de gros' et j'ai réussi ma transformation physique", racontait le jeune homme. Il s'est bien rattrapé depuis.

Lancée en 1984 sous le nom de Monsieur France, cette élection a été rebaptisée Mister France en 1993. Pour se présenter, il faut avoir entre 18 et 28 ans, mesurer au minimum 1m78, être célibataire, n’avoir jamais été marié, ne pas vivre en concubinage et ne pas assurer de paternité, indique le règlement. Messieurs, vous savez ce qui vous reste à faire...