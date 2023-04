"And just like that…" : Carrie retrouve Aidan dans la première bande-annonce de la saison 2

Escarpins à gogo, looks qui ne vont qu’à elles et amours compliquées. Le trio de copines inséparables de Sex and the City est de retour pour une deuxième saison de And just like that…, série dérivée qui reprendra ses quartiers en juin sur HBO Max. Dévoilée mercredi 26 avril, la toute première bande-annonce semble reprendre là où l’intrigue s’était arrêtée. "Si vous êtes chanceux, peu importe ce que la vie vous réserve, vous pouvez toujours compter sur vos amis les plus proches pour être là", prévient Carrie, toujours narratrice du récit.