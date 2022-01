"And Just Like That..." : la série épinglée à cause d’une blague sur la Shoah

Les scénaristes de "And Just Like That..." viennent-ils de franchir la ligne rouge ? Depuis son coup d’envoi début décembre, la suite de "Sex and the City" surprend en abordant de front des sujets de société forts comme le racisme ordinaire et la transidentité, quitte à perdre, selon certains, la légèreté de la série d’origine.

Dans l’épisode 9, Anthony (Mario Cantone) vient dîner chez Charlotte (Kristin Davis) et Harry (Evan Handler) avec Justin (Matthew Wilkas), son nouveau boyfriend qu'il a présenté plus tôt comme "un mec sexy et intelligent" qui a "tout lu, je crois". Le jour J, ce dernier entend la maîtresse de maison demander à son mari de surveiller les pains challah dans le four et s’étonne : "Ah c’est un dîner traditionnel juif ?". Puis sur le ton de la blague : "Vous savez que la Shoah est un canular !". Ni une ni deux, Anthony lui hurle de quitter les lieux…

Outre-Atlantique, l’humour douteux de ce personnage visiblement éphémère a choqué une partie des téléspectateurs. D’autant plus que l’épisode était diffusé jeudi 27 janvier, aux dernières heures de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste. Une date qui correspond à l’anniversaire de la libération du camp de concentration d’Auschwitz.