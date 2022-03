"And just like that", la suite de "Sex and the City", reviendra pour une saison 2

Il ne fallait pas remiser trop vite les stilettos dans le placard. Carrie Bradshaw arpentera à nouveau les rues de New York chaussée de ses plus beaux escarpins dans la saison 2 de And just like that, que vient tout juste d’annoncer son showrunner Patrick Michael King. "Je suis ravi et excité de raconter plus d’histoires à propos de ces personnages pleins de vie et audacieux, incarnés par ces acteurs puissants et incroyables", s’est félicité dans un communiqué celui qui a ravivé la flamme de Sex and the City en proposant sa suite.