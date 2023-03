André Dussollier au cœur du danger dans "En plein feu" : "Ce qui m’aurait plu, c’est le journalisme !"

Il triomphe actuellement aux Bouffes Parisiens dans un seul en scène où il rend hommage aux textes de ses auteurs préférés. Monstre sacré du cinéma français, André Dussollier, 77 ans, change encore de registre avec En Plein Feu, le nouveau film du jeune réalisateur Quentin Reynaud (Cinquième Set), en salles le 8 mars. Avec Alex Lutz, ils incarnent un père et son fils, prisonniers de leur voiture lors d’un incendie qui ravage les Landes. L’occasion de se parler enfin, à cœur ouvert, après des années de silence et de secrets. Et pour TF1 de recueillir les confidences d’un acteur toujours aussi motivé par son métier…

Comment vous êtes-vous retrouvé dans l’aventure inédite que représente pour vous En plein feu ?

C’est le réalisateur Quentin Reynaud qui m’a appelé. Pourquoi ? Il n’y a que lui qui puisse répondre. Mais j’étais content qu’il pense à moi pour incarner le père d’Alex Lutz dans cette histoire-là. On m’associe souvent aux "choses de l’esprit" et j’ai rarement l’occasion d’être dans des films qui sont bien concrets. Dans la réalité. Or là, on ne pouvait pas trouver mieux – ou pire – que ce feu de forêt qui nous cerne… Et qui ouvre sur un "deuxième fond", une histoire secrète dont le père et le fils connaissent les tenants et les aboutissants. Parce que c’est souvent à la faveur du drame, de la tragédie, que les choses profondes se révèlent. Ce qui me plaît aussi, c’est quand le cinéma est ancré dans l’actualité. Là, on était presque en avance sur la réalité puisqu’une partie du décor du film a été détruit dans les incendies qui ont ravagé le Sud-Ouest l’été dernier…