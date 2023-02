"Je suis plus en phase avec le polyamour" : Angèle se confie sans fard sur sa vie amoureuse

D'ordinaire, elle est très discrète sur sa vie privée. La chanteuse Angèle s'est laissé aller à quelques confidences dans le magazine Vogue, dont elle fait la couverture. L'égérie de Chanel est revenue sur sa carrière et son succès fulgurant, mais aussi sur ses doutes et ses interrogations plus personnelles. Elle a notamment parlé de sa bisexualité, que la presse people avait révélé sans son accord en 2019.

Un sujet qui a été complexe pour Adèle. "Au départ, l’attirance pour les filles, c’est un truc que je réprimais, bien sûr. Mais étant bi, ça m’arrangeait d’être aussi attirée par les mecs – car j’aime vraiment les garçons, autant que les filles. Ça faisait que c’était plus simple de le dissimuler, enfin de me le dissimuler", a expliqué la jeune femme de 27 ans qui joue le rôle de Falbala dans le film Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu, aujourd'hui en salles.