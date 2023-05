La chanteuse Angèle annonce être pansexuelle : qu'est-ce que cela signifie ?

Invitée des Rencontres du Papotin, une émission menée par des journalistes porteurs de trouble du spectre autistique, l'interprète et compositrice a été interrogée sur ses relations amoureuses et sa bisexualité. "Je dirai même que je suis pansexuelle. C'est une nuance : je peux tomber amoureuse d'un garçon, d'une fille, d'une personne non binaire, d'une personne transgenre", a expliqué la jeune femme de 27 ans. "Ce n'est pas un choix, je ne choisis pas de tomber amoureuse, c'est juste quelqu'un."