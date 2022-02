Angèle revient sur son ascension fulgurante dans "Sept à Huit"

Elle commence seulement à écrire et composer, tente des piano-voix dans de petits bars, mais rapidement sa notoriété explose grâce aux réseaux sociaux. Un flot d’éloges et de partages, mais aussi des premières critiques, "moins magiques" - "on se prend tout ça, à 21 ans, dans sa chambre", se souvient la chanteuse. "Je pleurais beaucoup, car je me disais que c’était mon visage, mon prénom, mais que tout cela ne m’appartenait déjà plus entièrement", raconte-t-elle, décrivant "un mélange de plaisir, d’angoisse et d’incompréhension" pour une jeune fille déjà de nature anxieuse.

La jeune femme, qui rassemble aujourd'hui 3,4 millions d'abonnés sur son compte Instagram, est aussi propulsée en figure de causes qui lui sont chères. À l’heure de #MeToo, sa chanson "Balance ton quoi", qui dénonce le harcèlement sexuel, devient aussi un hymne féministe scandé dans les manifestations. "Se sentir légitime, quand on est une femme, c’est difficile, c’est un chemin", estime-t-elle. Déterminée alors à "dénoncer" des comportements qu’elle jugeait "déplorables", "j’avais beaucoup de naïveté et ne me rendais pas compte de ce que cela représentait et de l’impact que ça allait voir", analyse-t-elle rétrospectivement.

Lorsque son frère Roméo Elvis est accusé d’agression sexuelle, elle est prise à partie sur les réseaux sociaux. Des attaques traumatisantes pour la chanteuse, mais qui ont fait évoluer sa réflexion sur ces plateformes : "Avec du recul, je me rends compte que les réseaux cristallisent et rendent véridiques quelque chose qui ne l’est peut-être pas forcément. (...) La cause des femmes reste évidemment l’une des plus grandes causes de ma vie, je me battrai toujours pour les défendre, mais quelque chose s’est ajouté à ça : j’ai tenté de comprendre ce que les réseaux, qui ont apporté tant de bien à ma vie, ont aussi de toxique", détaille-t-elle.