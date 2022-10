Angelina Jolie sera la diva Maria Callas dans un prochain biopic

Sobrement intitulé Maria, le film écrit par Steven Knight racontera "l’histoire belle et tragique de la vie de l’une des plus grandes chanteuses d’opéra, réimaginée durant les derniers jours de sa vie à Paris". Né à New York le 2 décembre 1923 à New York, la cantatrice grecque est décédée dans la capitale française le 16 septembre 1977, alors qu’elle souffrait de graves problèmes de voix. Au cinéma, elle a déjà été interprétée par Fanny Ardant dans Callas For Ever de Franco Zeffirelli en 2002.

Projet ambitieux, Maria marque le retour au premier plan d’Angelina Jolie en tant que comédienne. Depuis L’Échange de Clint Eastwood en 2008, et hormis quelques blockbusters comme Maléfique et Les Eternels, elle semblait attacher plus d’importance à sa carrière de réalisatrice. Elle d’ailleurs actuellement en post-production de son cinquième film, Without Blood, une histoire de vengeance inspirée de Sang Sang, le roman de l’écrivain italien Alessandro Baricco.