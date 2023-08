Angus Cloud, héros de la série "Euphoria", est mort à 25 ans : "Il n’y avait personne comme lui"

Une disparition soudaine qui intervient peu après un autre deuil familial. "La semaine dernière, il a enterré son père et luttait intensément avec son deuil. Le seul réconfort que nous avons, c’est de savoir qu’Angus est maintenant réuni avec son père, qui était son meilleur ami", précise le clan Cloud. L’acteur de 25 ans avait partagé une photo de son père sur les réseaux sociaux quinze jours plus tôt, écrivant "tu me manques". "Angus était transparent à propos de son combat avec la santé mentale et nous espérons que son décès puisse rappeler à d’autres qu’ils ne sont pas seuls et ne devraient pas se battre dans leur coin en silence", poursuit la famille.