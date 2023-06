Anisha, Louis, Julien, Léa… La promo de la Star Ac' 2022 arrive en force avec plusieurs singles

La grande gagnante de l’émission, c’est elle. Anisha Jo a ému la France entière avec son histoire personnelle et sa voix cristalline. Après sa victoire, la jeune femme de 22 ans originaire de Madagascar nous disait "écrire beaucoup, surtout en anglais". Mais c’est en français qu’elle chante sur "Tu rayonnes", premier extrait de son album à venir en octobre qui sonne comme un clin d’œil à la country et à la folk qu’elle aime tant. "Cette chanson est lumineuse et son thème, c’est le fait d’apporter de la joie et de l’amour", explique-t-elle à 20 Minutes. Un message qui lui permettait d'être 7e des ventes sur iTunes ce vendredi 16 juin.