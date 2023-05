Anna Biolay, la discrète fille de Benjamin Biolay et Chiara Mastroianni, fait ses débuts au Festival de Cannes

"Le monde lui rappelle sans cesse qu’elle est la fille de Chiara, la petite-fille de Catherine Deneuve et de Marcello Mastroianni, mais c’est aussi ma fille et la petite-fille des grands-parents Biolay qui vivent dans le Beaujolais. Elle a pleinement conscience de ces racines plus provinciales et plus populaires", tempère de son côté Benjamin Biolay dans Paris Match. D'après son père, Anna serait aussi une chanteuse née. La jeune femme a d'ailleurs contribué à son album "Grand Prix", sorti en 2020, anonymement sous le pseudonyme de Bambi. A star is born ?