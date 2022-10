Annie Ernaux, prix Nobel de littérature 2022 : une écrivaine féministe et engagée

Dès lors, l'écriture devient un moyen d'atteindre et de dire avec authenticité l'expérience intime de sa condition féminine modelée par Simone de Beauvoir : son dépucelage raté dans La Honte (1997) puis dans Mémoire de filles (2018), son avortement illégal vécu en 1963 comme une émancipation sociale dans L'Evénement (2000), porté au cinéma par Audrey Diwan et lauréat du Lion d'Or à Venise, l'échec de son mariage dans La femme gelée (1981) ou encore son cancer du sein dans L'usage de la photo (2005). Jugée par ses détracteurs comme une écrivaine obscène et misérabiliste, elle choque par la description crue de l'aliénation amoureuse dans Passion simple (1992).