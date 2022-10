Le prix Nobel de littérature 2022 est attribué à la Française Annie Ernaux

"Je me considère très peu comme un être singulier mais comme une somme d'expériences, de déterminations aussi, sociales, historiques, sexuelles, de langages et continuellement en dialogue avec le monde (passé et présent)", analyse-t-elle dans L'écriture comme un couteau, paru en 2003. Son dernier roman, Le Jeune Homme, est paru en mai dernier chez Gallimard.

Plus que jamais dans l'actualité, Annie Ernaux a repris le récit de ses souvenirs avec des dizaines de films familiaux réunis dans le documentaire Les années super 8, présenté à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes et diffusé depuis sur Arte. Tournés entre 1972 et 1981 par son ancien mari, ils racontent, en creux, comment elle s'est affranchie de la vie domestique pour devenir romancière.