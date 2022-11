Happy birthday your Majesty ! Le roi Charles III fête ses 74 ans, son premier anniversaire sur le trône

Le Royaume-Uni ne l’oublie pas pour autant et continue à respecter des traditions ancestrales. Des coups de canons seront tirés dans la capitale, 41 depuis Green Park puis 62 depuis la Tour de Londres une heure plus tard. La relève de la garde devant Buckingham Palace doit se faire au rythme de la chanson "Joyeux anniversaire", qu’interprétera l’orchestre de la cavalerie de la Garde royale. Une cérémonie officielle devrait se tenir au printemps, comme c’est le cas depuis plus de 250 ans.