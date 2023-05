Surprise : Karine Ferri est maman pour la troisième fois

C'est une jolie surprise. Karine Ferri a annoncé sur son compte Instagram qu'elle était devenue maman pour la troisième fois. Très discrète ces derniers temps, l'animatrice en couple avec Yoann Gourcuff n'avait pas communiqué sur cette grossesse. "Après t'avoir tant espérée et tant attendue, tu es enfin arrivée dans nos vies. Sasha, nous t'aimons si fort et nous sommes si heureux", a écrit la jeune maman sur Instagram.

Elle a également partagé une série de photos où elle dévoile son baby bump lors d'une séance photos sur la plage. On peut voir l'animatrice poser successivement seule, puis en compagnie de son mari qui l'enlace, les mains posées sur son ventre rond. La quadra, qui a quitté l'animation de "Danse avec les stars", a par ailleurs dévoilé une photo de sa petite fille dont on aperçoit la minuscule main. On apprend que la petite Sasha est née le 3 mai 2023 à la maternité Port-Royale, située dans le 14e arrondissement de la ville de Paris.