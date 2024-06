La comédienne Anouk Aimée est décédée ce mardi chez elle, à Paris, à l'âge de 92 ans. Claude Lelouch qui l'a dirigée dans "Un homme est une femme" lui a rendu un hommage bouleversant. "Grâce à elle et uniquement à elle, j'ai tutoyé la lumière", a-t-il confié.

C'était l'un des visages les plus célèbres du cinéma français. Anouk Aimée est décédée ce mardi à l'âge de 92 ans, ont annoncé son agent et sa famille. "Avec ma fille, Galaad, et ma petite fille, Mila, nous avons l'immense tristesse de vous annoncer le départ de ma maman Anouk Aimée. J'étais tout auprès d'elle lorsqu'elle s'est éteinte ce matin, chez elle, à Paris", a écrit sur son compte Instagram Manuela Papatakis, la fille d'Anouk Aimée et du réalisateur Nico Papatakis.

Ami de longue date de la comédienne, le réalisateur Claude Lelouch a pris la parole quelques instants plus tard pour livrer un vibrant hommage à celle qu'il dirigea dans Un homme et une femme. "Anouk, ma Nounouk, nous a quittés ce matin. Elle est partie rejoindre Jean-Louis, Pierre, Francis et les autres. Elle a été ma compagne de route, mon amie de toujours", a réagi le cinéaste en légende d'un cliché d'eux en noir et blanc.

"Elle m'a donné toutes mes chances et m'a dit oui quand, jeune cinéaste, les autres m'ont dit non. Grâce à elle et uniquement à elle, j'ai tutoyé la lumière. Sa silhouette et sa grâce resteront à jamais gravées sur une plage de Normandie. Après avoir fait rêver la terre entière, maintenant, elle va faire rêver les anges", a conclu Claude Lelouch.

Depuis Un homme et une femme, le duo ne s'était jamais quitté et avait souvent travaillé ensemble. Anouk Aimée avait aussi tourné sous la direction de Claude Lelouch dans Viva la vie, Il y a des jours… et des lunes, Une pour toutes, Ces amours-là, Tous les soleils, et Les plus belles années d'une vie en 2019.