Anthony Ciccone, le frère de Madonna, meurt à 66 ans

Selon Page Six, Anthony Ciccone est mort dans le Michigan où a grandi la fratrie. Il a lutté une partie de sa vie contre l’alcoolisme, médiatisant son combat et sa vie loin d’une famille qu’il attaquait dans la presse. "Je ne suis rien pour eux, une non-personne. Je suis une honte", racontait-il au Daily Mail en 2011, révélant être SDF. Après sept ans sans domicile, il avait fini par retrouver ses proches. "Ils étaient tous là pour lui et même si Madonna et lui ne se parlaient plus, elle le soutenait comme elle pouvait, quand il voulait bien accepter son aide", précise une source proche à People.