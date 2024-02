Anthony Delon prévient Anouchka : "Papa finira ses jours à Douchy"

Après la dernière interview d'Anouchka Delon dans "Elle", son frère aîné lui répond de manière cinglante sur Instagram. Il lui reproche une nouvelle fois d'avoir voulu rapatrier leur père en Suisse pour des raisons financières. Fin janvier, un juge de tutelles a décidé de placer le monstre sacré "sous protection de justice".

Le clan Delon est-il brisé à jamais ? Après la contre-attaque d’Anouchka Delon dans le dernier numéro de Elle, son aîné Anthony remet de l’huile sur le feu. Sur son compte Instagram, il a posté la couverture d’un livre intitulé Les pires coups de pute, accompagné d’un message pour le moins cinglant. S’adressant à sa "chère frangine", il dénonce "une interview calomnieuse" et lui répond point par point.

D’après la cadette, Alain Delon aurait fait savoir à Anthony qu’il ne "voulait plus le voir" et refuserait de sortir de sa chambre quand il vient lui rendre visite à Douchy, dans le Loiret. "Sache que je n’ai pas attendu après toi pour régler mes problèmes avec le père, je ferraillais déjà que tu n’étais pas encore née et tout ce qui devait être dit, ou fait l’a été", rétorque Anthony.

Aujourd’hui il sera redéfini résident français, c’est une certitude. J’en suis navré pour toi Anthony Delon

Toujours dans Elle, Anouchka Delon affirme qu’Anthony et le plus jeune Alain-Fabien se baladeraient armés dans la propriété. "Mes frères se croient au Far West", avance la jeune femme qui n'oserait donc pas emmener son petit garçon voir son grand-père. "Tu as passé l’été à tirer au glock avec ton chouchou", lui répond Anthony, qui laisse entendre qu’elle s’est entraînée avec le chef de la sécurité de Douchy et qu’elle a ramené le revolver avec elle à Genève "en souvenir de papa". Ambiance…

Anthony remet également le couvert au sujet de la volonté supposée d’Anouchka de le rapatrier en Suisse. Pour des raisons médicales selon la jeune femme. Pour des raisons financières, selon lui. "Papa finira ses jours à Douchy, contre ton gré, toi qui n’as même pas eu la reconnaissance du ventre envers celui qui t’a tout donné", balance-t-il. "Aujourd’hui, il sera redéfini résident français, c’est une certitude. J’en suis navré pour toi."

"Je ne peux m’empêcher de penser que si au lieu de tenter de le déraciner par tous les moyens légaux pour l’emmener en Suisse, seul, dans un endroit où il n’a jamais mis les pieds et ce pour ton intérêt personnel et un avenir que tu rêvais encore plus opulent, tu avais simplement respecté ses dernières volontés", conclut-il.

Dans Elle, Anouchka tient un discours légèrement différent. "Un temps, il a pensé au suicide assisté, en Suisse", avance la jeune femme, confirmant des propos tenus par le monstre sacré dans la presse. "Maintenant, il ne veut plus se soigner, c’est sa volonté et je la respecte. La question n’est plus là, on a six mois de retard. Je veux juste qu’on le laisse en paix."

Fin janvier, Alain Delon a été placé sous le régime de la sauvegarde judiciaire par un juge des tutelles. Un mandataire est désormais chargé d’assister l’acteur "pour son suivi médical" alors qu’il souffre d’un lymphome de type B pour lequel il suivait un traitement expérimental, interrompu l'été dernier. Cette décision de justice est le fruit d’un "dissensus" entre les trois enfants Delon, selon le procureur de la République de Montargis.