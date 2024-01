Anthony Delon réagit à l'audio diffusé par son frère Alain-Fabien : "Merci d'avoir fait tomber le masque de la perfidie"

Au lendemain de la diffusion de l'audio explosif d'Alain-Fabien Delon, l'aîné du clan a pris la parole sur Instagram. Il a remercié son cadet de prendre sa défense dans la guerre qui l'oppose à sa sœur, Anouchka. "C'est sur elle que le piège vient de se refermer maintenant", estime-t-il.

La famille Delon continue de se déchirer. Après l'affaire Hiromi Rollin classée sans suite par la justice, les enfants du célèbre comédien se livrent désormais une guerre sans merci par médias interposés. Anthony, le fils aîné de la star, a mis le feu aux poudres mercredi dernier en accusant sa sœur Anouchka d'avoir menti sur la santé de leur père et de vouloir l'emmener en Suisse contre son gré.

Faux, rétorque Anouchka Delon qui est revenue ce dimanche dans le 20H de TF1 sur les accusations portées contre elle dans Paris Match par son frère aîné. "J'ai eu envie de me tuer. (…) Je refuse que l'on me salisse comme cela et que l'on me traite de manipulatrice, de menteuse ou de je ne sais quoi", s'est indignée la comédienne de 33 ans qui a déposé plainte contre Anthony pour "diffamation".

Merci d'avoir pris ma défense face aux calomnies et aux mensonges qui étaient déversés sur moi par ces deux hypocrites Anthony Delon

Silencieux jusqu'ici, Alain-Fabien Delon a frappé un grand coup en publiant de son côté un audio explosif qu'il présente comme la captation d'un échange entre son père et Anouchka. On y entend la jeune femme discuter avec son père, dont on n'entend jamais distinctement la voix. "On est en train de m'enterrer et de te prendre pour un débile. (…) . Le piège va se refermer sur toi", le prévient la jeune femme.

Capture Instagram Anthony Delon

Après la diffusion de l'audio, Anthony Delon a repris la parole sur Instagram, pour remercier son petit frère. "Mon frère. Tu as été courageux, incisif à ton habitude, mais surtout juste. Merci d'avoir fait tomber le masque de la perfidie, d'avoir pris ma défense face aux calomnies et aux mensonges qui étaient déversés sur moi par ces deux hypocrites", écrit-il en story. "Non, on ne parle pas comme ça à un père, non on ne le culpabilise pas de la sorte, non on ne l'instrumentalise pas comme elle l'a fait. Toute cette douleur infligée, pourquoi ? C'est sur elle que le piège vient de se refermer maintenant".