Anti-vax déclaré, Eric Clapton annule des concerts pour cause de Covid-19

Le Covid-19 a eu raison de lui. Ouvertement anti-vax, le chanteur Eric Clapton est contraint d'annuler une série de concerts après avoir contracté le virus, comme le révèle un communiqué sur sa page Facebook. Le célèbre guitariste britannique ne se produira pas, comme prévu, à Zurich (Suisse) le 17 mai et à Milan (Italie) le 18 mai. "Eric Clapton souffre malheureusement du Covid. Il a été testé positif après son second concert au Royal Albert Hall. Ses médecins lui ont dit qu'il ne devait pas voyager ni jouer afin de guérir complètement. Eric craint aussi de transmettre le virus à son équipe et bien entendu à ses fans", précise le texte. L'artiste espère être rétabli pour ses shows de Bologne (Italie) les 20 et 21 mai.