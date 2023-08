Accusé d'antisémitisme, Jamie Foxx présente ses "plus sincères excuses" à la communauté juive

Toujours sur Instagram, le comédien a poursuivi ses explications : "Pour être clair, j'ai été trahi par un faux ami et c'est ce que je voulais dire par 'ils', rien de plus. Je n'ai que de l'amour dans mon cœur pour tout le monde. J'aime et je soutiens la communauté juive. Mes plus sincères excuses à tous ceux qui ont été offensés". Jamie Foxx a conclu son message en ajoutant : "Mes plus sincères excuses à tous ceux qui ont été offensés. Rien que de l’amour pour toujours."

Malgré ses excuses, beaucoup d'internautes continuent de dénoncer ses propos, insistant particulièremenbt sur l'utilisation des mots "Ils ont tué", associés à un courant de pensée antisémite accusant l'ensemble du peuple juif comme responsable de la mort de Jésus.