Pertes de mémoire, dialogues coupés, tir accidentel… Des témoins racontent les derniers tournages de Bruce Willis

Le quotidien dévoile notamment un échange d’e-mails adressé en juin 2020 par Mike Burns, le réalisateur du film Out of Death, à son scénariste. "On dirait qu’on va devoir supprimer 5 pages du total de Bruce", écrit-il sans donner d’explications. "Nous devons aussi abréger ses dialogues pour faire en sorte qu’il n’ait pas de monologues, etc."

Dans un entretien complémentaire, Mike Burns raconte aujourd'hui qu’il n’était pas au courant des problèmes de santé de l’acteur avant de commencer à tourner. "Le premier jour de travail, j’ai pu voir les choses de moi-même (…) et j’ai compris pourquoi son entourage me demandait de réduire ses dialogues."