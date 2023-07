Appel au "lynchage" d'Emmanuel Macron : Izïa Higelin, une enfant du rock en pleine tempête

Demi-sœur du chanteur Arthur H et du réalisateur Ken Higelin, Izïa avoue avoir entretenu une relation unique avec son père, qui l’a vu grandir dans une période creuse de sa carrière. "C’était mon meilleur copain, papa, on s’est beaucoup aimés", confiait-elle en janvier dernier dans Le Monde. "Il m’a mis très tôt une guitare entre les mains, puis ça a été le piano, on improvisait, on chantait. Quand il partait en tournée, il m’emmenait dans le bus avec lui. C’est lui qui m’a donné envie de faire de la scène. La scène, c’est nature, c’est ma maison."

Si Higelin père était un homme de gauche, soutien historique de François Mitterrand et connu pour ses prises de position en faveur de plus démunis, jamais sa fille ne s’était aventurée sur le terrain de la politique, hormis quelques allusions en interview. "Il est difficile de garder la foi en ce moment. On traverse une période terrible avec la crise économique, les violences policières, les injustices", explique au cours du même entretien celle qui est devenue maman d’un petit garçon en 2018.