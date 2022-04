Après avoir enflammé les Grammys, les BTS bientôt au service militaire ?

Le service militaire "est un devoir important dans notre pays. Donc je vais essayer de travailler le plus dur possible et de faire le plus possible jusqu’à ce que je sois appelé", précisait Jin à la même publication. Car plus que des stars de la chanson, les membres de BTS sont autant devenus des ambassadeurs de leur pays qu’une sacrée manne financière pour leurs producteurs. Rien qu’en 2021, les sept garçons ont enregistré un chiffre d'affaires annuel record de plus d’un milliard de dollars. Si le Covid-19 les a contraints à annuler leur plus grande tournée mondiale à ce jour, il n’a fait que renforcer leur popularité.