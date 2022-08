Après avoir fait sensation à Cannes, "Rodeo" sera-t-il le film polémique de la rentrée ?

La mère de Kenya, toujours sous le choc, a décidé de porter plainte pour inaction contre l’État, au moment où le gouvernement annonce une multiplication des contrôles face à un phénomène endémique. Plus de 2.200 personnes ont été interpellées et 1.800 scooters et motos ont été saisis depuis le début de l'année pour des rodéos urbains, davantage qu'en 2021, a annoncé mercredi le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin.

Et le film de Lola Quivoron dans tout ça ? En amont de la sortie en salles le 7 septembre prochain, la réalisatrice a tenté d’éteindre la polémique dans une interview fin juillet au Parisien. D’après elle, ses propos ont été "caricaturés, surinterprétés, extrapolés au fil des articles et des plateaux TV par des journalistes, qui n’avaient eux-mêmes pas vu mon film."