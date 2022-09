Après avoir frappé son chien, le rappeur Timal condamné à 6000 euros d’amende

Dans le détail, l’artiste de 25 ans a été condamné à une peine de 120 jours-amendes à 50 euros, soit un total de 6000 euros. S’il ne réglait pas cette somme, il risquait autant de jour d’emprisonnement. Timal, de son vrai nom Ruben Louis, est également condamné à une interdiction de détenir des animaux pendant cinq ans. Ses deux chiens, confiés à une association mercredi, ne lui seront pas restitués.

Cette sentence avait été préalablement proposée par le ministère public et acceptée par le rappeur dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), sorte de "plaider-coupable" à la française qui permet de juger plus rapidement certains délits, à condition que le mis en cause reconnaisse les faits.