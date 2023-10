Après avoir triomphé aux Oscars, la star malaisienne Michelle Yeoh fait son entrée au CIO

Voilà un nouveau rôle presque inattendu pour Michelle Yeoh, la star oscarisée cette année pour son rôle déjanté dans la comédie fantastique Everything Everywhere All At Once de Daniel Scheinert et Daniel Kwan. Ancienne championne de squash, la comédienne malaisienne de 61 ans vient en effet d’être élue au sein du Comité international olympique (CIO) lors de la 141ème session de l'instance à Bombay.

Celle que le grand public a découvert en 2000 dans Tigre et Dragon de Ang Lee a été adoubée à une large majorité aux côtés de l'ex-judokate israélienne Yael Arad, du dirigeant sportif hongrois Balazs Fürjes, de l'ex-volleyeuse et députée péruvienne Cecilia Villacorta, de l'organisateur d'évènements sportifs allemand Michael Mronz et du patron du Comité olympique tunisien Mehrez Boussayene.