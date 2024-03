Après "Barbie", Margot Robbie va donner vie aux "Sims" au cinéma

L’actrice australienne et sa société de production LuckyChap s’attaquent à un autre mythe de la culture populaire. Un long-métrage inspiré du jeu de simulation culte "Les Sims", dans lequel le joueur façonne ses propres personnages et les mène à la baguette, verra le jour prochainement. Encore aux prémices de son développement, le projet sera mené par la réalisatrice de la série Marvel Loki.

Katy Perry avait enregistré son tube "Last Friday Night" en simlish, la langue officielle du jeu, pour lui faire honneur. Les Sims passeront prochainement à l’anglais dans un film qui leur sera consacré, comme le rapporte la presse spécialisée américaine dont Variety et The Hollywood Reporter. L’adaptation du jeu de simulation de vie, star des années 2000, sera produite par une équipe qui a déjà trouvé la clé pour donner vie à la plus célèbre des poupées en plastique. Forts du succès de Barbie, Margot Robbie et ses partenaires de LuckyChap se sont entourés de la réalisatrice Kate Herron, aux manettes de la première saison de la série Marvel Loki, pour développer ce projet ambitieux qui démarre à peine et n'est encore attaché à aucun grand studio hollywoodien. Aucun nom n'est attaché au casting non plus.

Poupées virtuelles

Kate Herron co-signera le scénario avec Briony Redman. Toutes les deux ont déjà collaboré à plusieurs reprises et ont notamment écrit un épisode de la prochaine saison de Doctor Who. Le duo aura de quoi laisser libre cours à son imagination pour dessiner son propre monde des Sims, à la manière de ce que font les joueurs de l’univers créé par Maxis en 2000. Maîtres du jeu, ils décident de tout ce que font les personnages qu’ils ont créés de A à Z. De leurs repas à leurs relations amoureuses, en passant par leurs finances et leurs enfants, mais aussi leurs maisons. En deux décennies, la franchise dérivée du jeu SimCity – où il fallait construire des villes - est devenue l'un des succès majeurs de l'industrie du jeu vidéo et a séduit des dizaines de millions de curieux.

Cette sorte de grande maison de poupée interactive devra trouver le bon ton et la bonne idée pour espérer frapper aussi fort que Barbie dans sa transition vers le grand écran. Nommé huit fois aux Oscars cette année, le film de Greta Gerwig s’est imposé comme le plus grand succès de 2023 avec 1,4 milliard de dollars récoltés au box-office. Comme Barbie avec Mattel, le film Les Sims est produit en lien avec le développeur du jeu Electronic Arts. Mais LuckyChap, à qui l’on doit Promising Young Woman et Saltburn, devrait veiller au grain pour préserver un peu de piquant.