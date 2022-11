Après deux ans d'amour, Harry Styles et Olivia Wilde ont décidé de "faire un break"

Leur romance était-elle condamnée d’avance ? En couple depuis deux ans, le Britannique Harry Styles, 28 ans, et l’Américaine Olivia Wilde, 38 ans, ont décidé de "faire un break", rapporte un proche cité par le magazine People. Les deux stars s’étaient rencontrées en 2020 sur le tournage de Don’t worry darling, un thriller dans lequel la réalisatrice avait donné l’un des rôles principaux à l’ancien membre du boysband Take That.

Lorsqu’ils s’affichent ensemble au mariage d’un ami commun, en janvier 2021, Olivia Wilde vient de rompre ses fiançailles avec l’acteur Jason Sudeikis, le père de ses deux enfants. À l’époque, beaucoup s’interrogent sur son idylle avec l’un des célibataires les plus convoités de la planète pop, de dix ans son cadet de surcroît.