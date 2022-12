Tom Cruise vous souhaite de bonnes fêtes avec deux nouvelles cascades incroyables

Près de 7 millions de spectateurs ont vu la suite du film culte en France, le plus grand succès de l’année et de la carrière de Tom Cruise dans l’Hexagone. "Merci de votre soutien", hurle-t-il pour qu’on l’entende. Le réalisateur Christopher McQuarrie lui tape sur l’épaule et lui dit qu’ils ont une prise à mettre en boîte. Alors l'acteur américain se lève et se jette dans le vide. Sans jamais s’arrêter de parler à la caméra. "Merci de toujours nous permettre de vous divertir au cinéma. C’est vraiment l’honneur d’une vie. Je suis très chanceux", poursuit-il, souhaitant à ses fans de passer "de très belles fêtes, en toute sécurité". "On se voit en salles !", lance-t-il avant de poursuivre sa chute libre.