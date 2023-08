Après Gims, BigFlo & Oli annulent à leur tour un concert en Tunisie, en soutien aux migrants

Aucune précision quant aux raisons de l'annulation ou à une nouvelle date n'ont été communiqués. Une chose est sûre, BigFlo & Oli veulent marquer leur opposition à la situation des migrants actuellement coincés entre la Tunisie et la Libye. À ce sujet, le chef de l'ONU Antonio Guterres a dénoncé mardi les "expulsions" de migrants d'Afrique subsaharienne de la Tunisie vers les frontières libyenne et algérienne, où ils se retrouvent abandonnés en plein désert. "Plusieurs sont morts et des centaines, dont des femmes enceintes et des enfants demeurent, selon des informations, coincés dans des conditions extrêmement difficiles avec peu d'accès à de l'eau et de la nourriture", a ajouté un porte-parole du dirigeant, Farhan Haq.