La saga "Twilight" pourrait se décliner en série

The Hollywood Reporter rapporte que la scénariste Sinead Daly (Tell Me Lies, The Walking Dead : World Beyond, The Get Down) a été choisie pour se replonger dans les romans. Simple reboot des films ou intrigue dérivée ? Des discussions sont en cours pour établir la direction que prendra la série. Aucune chaîne ni plateforme n’est pour l’instant attachée au projet, auquel devrait participer l’autrice Stephenie Meyer. En imaginant le coup de foudre entre une lycéenne et un vampire centenaire dans la brume de l’État de Washington, elle a séduit plus de 160 millions de lecteurs dans le monde.