Après l’affaire de la gifle aux Oscars, Hollywood tourne déjà le dos à Will Smith

Enfin à la veille des Oscars, Will Smith avait également reçu 40 pages du scénario de Bad Boys 4. Après le succès du troisième volet – plus de 400 millions de dollars de recettes dans le monde - l’acteur se faisait une joie de retrouver son vieux copain Martin Lawrence et de rempiler sous l’égide du producteur Jerry Bruckheimer. En coulisses, il se murmure que Sony serait beaucoup moins enthousiaste, le studio attendant de savoir si sa vedette bénéficie du grand pardon de l’opinion publique pour aller plus loin.

"Il n’est pas encore radioactif", explique un cadre de l’industrie cinématographique à la revue professionnelle, sous couvert d’anonymat. "Il doit rester assis sur le banc de touche pendant quelque temps. Il va faire une grande interview télé et ça va se dissiper." Toujours en off, un ponte des studios estime en revanche que n’importe quel producteur va désormais se poser cette question : "J’ai Will Smith, mais j’ai aussi ce fardeau qui va avec. On va remontrer la baffe pendant la promo. Est-ce que j’ai vraiment besoin de ça ? Et est-ce qu’un autre acteur ne ferait pas l’affaire ?".