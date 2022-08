Après l’affaire DSK, la série "New York : Unité Spéciale" rejouera-t-elle le procès Depp-Heard ?

Diffusée en France sur TF1, New York : Unité Spéciale semble prête à livrer sa version du procès le plus médiatique de l’année à la rentrée dans l’un des épisodes de sa saison 24. Si la production n’a pour l’instant rien confirmé, des photos du tournage publiées par ET Canada, Cinemablend et Hello laissent peu de place au doute. L’inspectrice Olivia Benson y escorte une jeune femme cachée derrière des lunettes de soleil noires à sa sortie du tribunal. De chaque côté, des hordes de fans brandissent des pancartes de soutien au nom des protagonistes. Les héros ne s’appellent pas Amber et Johnny mais Kelsey et Austin.