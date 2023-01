Deux ans après leur deuil périnatal, Chrissy Teigen et John Legend à nouveau parents

"Je suis tellement heureux de voir comment Luna et Miles accueillent leur petite sœur. Je suis tellement, tellement reconnaissant. Mais ce mot ne semble pas assez grand", note l’interprète de "All of me". Chrissy Teigen a, elle, révélé "les larmes de joie" de son mari. "Notre foyer est très animé et notre famille ne pouvait pas être plus heureuse", ajoute-t-elle, remerciant le public pour "tout son amour et ses bons vœux". Un message dans lequel elle reste la même. Franche et sans filtre. "J’apprends que j’ai toujours besoin de couche avec une césarienne", écrit-elle. Car c’est aussi ça, les bonheurs de l’accouchement.