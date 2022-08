Après la bourde de son élection, Miss Univers envoie un message à Miss Colombie

Pia Alonzo Wurtzbach est très belle. Normal, c'est Miss Univers. Mais elle est aussi d'une grande gentillesse, ce qui la rend encore plus jolie. Son couronnement, le 20 décembre dernier à Las Vegas, avait semé la confusion et l'embarras lorsque le présentateur Steve Harvey s'était emmêlé les pinceaux en annonçant l'heureuse élue. A peine couronnée, Miss Colombie avait dû sécher ses larmes de joie pour en verser de bien plus amères. Miss Philippines, à qui revenait la victoire, était bien embêtée pour elle.

Le présentateur maladroit a réagi à sa manière

Alors que la malheureuse Ariadna Gutierrez se remet doucement de ses émotions, Pia Alonzo Wurtzbach a posté un message sur son compte Instagram où elle lui rend hommage : "Tu es une femme formidable et nous sommes à présent liées pour toujours par une expérience unique. Durant les trois semaines que nous avons passées ensemble, j'ai vu à quel point tu étais belle et forte, à l'intérieur comme à l'extérieur. Tu as représenté ton pays avec honneur et je sais à quel point tout le monde doit être fier de toi. Le destin a des projets pour toi, et je suis curieuse de voir ce qui va arriver.