"Vos messages m'ont permis de tenir" : après la mort de son fils Samy, Églantine Éméyé remercie le public

"Le combat pour le handicap et l'autisme, avec lui et vous tous, continuera", promet l'animatrice qui avait raconté, dans deux livres et un documentaire, son combat pour élever son fils et lui offrir une meilleure vie. Victime d’un AVC non détecté alors qu’il était bébé, Samy vivait depuis plusieurs années dans un établissement spécialisé.