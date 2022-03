Après le carton de "The Batman", le Pingouin de Colin Farrell va avoir droit à sa propre série

Le projet était dans les cartons de HBO Max depuis décembre. Et devant le triomphe planétaire de The Batman avec Robert Pattinson, la plateforme de streaming de la Warner vient de confirmer la mise en chantier de The Penguin, une série consacrée au méchant charismatique incarné par Colin Farrell. L’acteur irlandais reprendra le rôle dans une intrigue qui suivra les événements du film de Matt Reeves, qui aura cette fois la casquette de producteur.

"Colin a tout déchiré en Pingouin dans The Batman et avoir la chance d’explorer en profondeur la vie intérieure de ce personnage sur HBO est un bonheur absolu", déclare le cinéaste dans un communiqué. Colin Farrell, qui s’est soumis à une impressionnante transformation physique à l’écran, se dit lui ravi de "ramener un peu de folie et de chaos dans les rues de Gotham".