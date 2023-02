Courteney Cox livre sa version du jour où le prince Harry a pris des champignons hallucinogènes chez elle

Elle compte parmi ses amis les visages les plus familiers à Hollywood. Mais peu savaient qu’au milieu de ses Friends célèbres, elle avait côtoyé une tête couronnée. Parlons plutôt de "connaissances" pour évoquer le lien qui unit Courteney Cox au prince Harry. La première rencontre entre l’actrice américaine et le duc de Sussex est narrée par ce dernier dans son autobiographie Le Suppléant, dans laquelle il promettait de ne rien cacher. Et il est clair que le trentenaire n’a rien omis de cette soirée de janvier 2016 passée au domicile de la star à Los Angeles.