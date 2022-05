Après le report de sa tournée, Céline Dion s’affiche avec ses fils pour la fête des mères

"Je pense à ces mères qui s'inquiètent constamment pour la sécurité de leurs enfants... et aussi à ces mères qui consacrent chaque once de leur énergie juste à fournir à leurs enfants les nécessités de la vie. Ces mères sont vraiment les plus courageuses et je leur dédie cette journée spéciale. Nous prions pour qu'elles trouvent le réconfort pour leurs familles, et la paix dans ce monde", poursuit-elle. Devant eux, un gâteau avec quatre bougies. Puis une cinquième, que Céline Dion tient dans sa main. Un clin d’œil évident à son défunt mari René Angélil, décédé il y a six ans.