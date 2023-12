Après le succès de "Barbie", Greta Gerwig et Noah Baumbach se sont dit oui

En couple depuis douze ans, Greta Gerwig et Noah Baumbach se sont mariés il y a quelques jours à New York. Au cinéma, ils ont triomphé cette année avec "Barbie", écrit ensemble durant la pandémie. À la ville, ils sont également parents de deux petits garçons, nés en 2019 et l’été dernier.

Ils forment l’un des couples les plus "cool" du cinéma indépendant américain. People révèle que l’actrice et réalisatrice Greta Gerwig, 40 ans, s’est mariée en secret avec le réalisateur Noah Baumbach, 54 ans, l’homme qui partage sa vie depuis douze ans et le père de ses deux enfants. Une info confirmée par l’entourage de celle qui après avoir dirigé Barbie, le plus gros succès en salles de l’année, a été choisie pour présider le jury du 77e Festival de Cannes, en mai prochain.

Californienne de naissance, Greta Gerwig a fait la rencontre du New-yorkais Noah Baumbach début 2010 sur le tournage de Greenberg, une comédie dans laquelle elle donnait la réplique à Ben Stiller. À l’époque, le réalisateur est encore marié à l’actrice Jennifer Jason Leigh dont il se séparera quelques mois plus tard. Lorsqu’en 2012, ils se retrouvent pour tourner Frances Ha, une comédie dramatique dont la jeune femme est la vedette, le Los Angeles Times les présente comme "un couple dans la vraie vie".

Un couple à la ville et à la scène

Inséparables, Greta et Noah écrivent ensemble un troisième film, Mistress America, même si dans une interview à Vulture, l’actrice refuse d’être présentée comme "la muse" du cinéaste. Il faudra patienter jusqu’en 2018 pour qu’ils officialisent enfin leur idylle. Nommée à deux reprises aux Golden Globes pour Ladybird, son premier film derrière la caméra, l'actrice-réalisatrice foule pour la première fois un tapis rouge au bras de son compagnon. Rebelote aux Oscars, où son compagnon défend Marriage Story... inspiré par son récent divorce.

Au printemps de l’année suivante, l’actrice-réalisatrice donne naissance à leur premier enfant, un petit garçon baptisé Harold. Plus tard, elle révèlera avoir eu les premières contractions durant le montage de son deuxième film, Les Quatre filles du Docteur March. Durant l’été, Greta Gerwig annonce un projet qui surprend ses fans : une version "live" des aventures de la poupée Barbie dont elle va écrire le scénario avec Noah Baumbach.

Il ne voulait pas écrire "Barbie"

"Lorsque Greta m’a embarqué sur ce projet, je pensais que c’était une idée absolument horrible", avouait l’intéressé fin octobre, lors d'une conférence à New York, sa première prise de parole sur le méga hit de l'année depuis la fin de la grève des scénaristes. "Je ne voyais vraiment pas comment on pouvait faire quelque chose de bien. Je suis resté bloqué pendant un bon moment et à chaque fois qu’elle m’en parlait, je la suppliais de nous tirer de là."

Durant la pandémie de Covid, la réalisatrice déclenchera l’imagination de son compagnon en dessinant Barbie "en train de se réveiller dans sa maison de rêve, de sortir de son jardin et de croiser quelqu’un de malade qui va mourir", racontait-il. "En parcourant ces pages, j’ai compris : le film parlera d’un personnage qui prend conscience de sa propre mortalité. Et là c’est devenu excitant."

Tourné du printemps à l’été 2023 avec Margot Robbie et Ryan Gosling, Barbie a dépassé toutes les attentes de ses producteurs à sa sortie en juillet dernier. Avec 1,4 milliard de dollars de recettes, il s’agit du plus gros succès de l’histoire du cinéma pour un film réalisé par une femme. Un triomphe qui pourrait être parachevé par une pluie de récompenses puisqu’il arrive en tête des nominations aux prochains Golden Globes, cité dans neuf catégories. En attendant les Oscars.

Greta Gerwig et Noah Baumbach excluent pour le moment de donner une suite à Barbie, même si on imagine que la Warner et la firme de jouets Mattel y songent très fort pour eux. En attendant de s’atteler à leur prochain projet, en solo ou en commun, les jeunes mariés pouponnent à nouveau puisque la réalisatrice que tout le monde s’arrache a donné naissance à un deuxième fils en juillet.