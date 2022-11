Après le succès de "Dahmer", Ryan Murphy toujours plus loin dans l’horreur ?

Ryan Murphy et ses équipes vont avoir du pain sur la planche puisque Netflix lui a également commandé une nouvelle saison de The Watcher. Inspirée d’une histoire vraie, relatée dans un article du New York Magazine, elle met en scène une famille qui reçoit d’étranges lettres anonymes après s’être installée dans une luxueuse maison du New Jersey. On ne sait pas, pour l’heure, si Naomi Watts et Bobby Cannavale reprendront leurs rôles. Ou si, là encore, le créateur de la série déplacera l’intrigue dans une autre demeure de cauchemar…