Après le Superman de Henry Cavill, DC Studios met au placard le Black Adam de Dwayne Johnson

Dans un message posté sur les réseaux sociaux, Dwayne Johnson explique s’être entretenu à son tour avec James Gunn. Et révèle que "Black Adam ne fera pas partie du premier chapitre de leur récit". Il assure néanmoins que DC Studios et Seven Bucks, sa boîte de production, se sont mis d’accord pour "continuer à explorer la manière la plus précieuse dont il pourra être utilisé dans les futurs chapitres du multivers DC". Le multivers, notion qui fait partie intégrante des derniers films du concurrent Marvel et repose sur la cohabitation de différents univers parallèles. Le Black Adam de The Rock pourrait donc revenir au cinéma, mais uniquement grâce à un tour de passe-passe scénaristique.