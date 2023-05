Mel B annonce une reformation des Spice Girls au complet pour un projet spécial

"Ma théorie, c'est que si j’en parle suffisamment, ça se produira. Mais en fait, on est en train de préparer un communiqué. Je ne peux pas dire tout de suite ce que c’est, nous sommes en train de mettre la touche finale à ce que nous allons faire ensemble, nous cinq. Mais ce sera quelque chose que les fans vont vraiment adorer", prévient-elle. Victoria Beckham de retour auprès de ses copines ? L’image serait forte, d’autant que Posh Spice a manqué lors de la dernière tournée du groupe. Il y a quatre ans, Mel B, Mel C, Geri Horner et Emma Bunton ont fait danser le Royaume-Uni lors d’une série de concerts où la nostalgie a battu son plein, faisant revivre leur jeunesse à bon nombre de spectateurs.