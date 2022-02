Après Meghan, le prince Harry attaque à son tour les tabloïds pour diffamation

Les Sussex n’en ont pas fini avec la justice. Désormais libres de défendre leur image, ils n’hésitent pas à porter plainte dès qu’ils l’estiment nécessaire. Après avoir attaqué News Group Newspapers, qui publie le Sun, et Reach, qui publie le Daily Mirror pour des écoutes téléphoniques supposées, le prince Harry a engagé des poursuites contre Associated Newspapers, autre grand groupe de presse britannique qui est la maison-mère du Daily Mail et de son édition dominicale Mail on Sunday. L’action judiciaire a été confirmée par un porte-parole du duc de Sussex, qui n’a pas souhaité en détailler les raisons.