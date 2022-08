Après quatre ans d’absence, Jenifer s’offre un retour pop et coloré avec "Sauve qui aime"

Elle a signé son premier succès en chantant qu’elle attendait l’amour. Vingt ans plus tard, Jenifer swingue au rythme d’une relation plus compliquée dans "Sauve qui aime". Pour son premier titre inédit depuis la sortie de "Nouvelle page" en 2018, la chanteuse rebat les cartes de son style et puise ses inspirations dans le passé. Beaucoup de cuivres, un refrain entêtant et un clip tout aussi coloré à l’esthétique pop. "J’avais envie de quelque chose avec une âme un peu ancienne, un côté vintage qui rappelle les années 1960 et 1970", explique-t-elle au Parisien.