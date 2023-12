Après quatre ans d'absence, retour engagé en vue pour les rappeurs de PNL avec le single "Gaza"

Superstars de leur génération, les rappeurs de PNL annoncent la publication d’un nouveau single intitulé "Gaza", ce vendredi soir à minuit. Dans une courte vidéo, ils montrent des images des destructions suites aux bombardements israéliens. Mi-octobre, Ademo a appelé Emmanuel Macron à agir en faveur des populations civiles dans l’enclave palestinienne.

Leur dernière publication commune sur les réseaux sociaux remontait au 30 septembre 2022, au soir d’une tournée sold-out partout en France. Les rappeurs franciliens Ademo et N.O.S., alias PNL, annoncent leur retour ce vendredi soir avec un nouveau single intitulé "Gaza", disponible à minuit sur les plateformes de streaming.

"Pour l'amour de la vie/Au nom de l'humanité/Dieu est grand/Un jour de paix", écrit le duo dans un message accompagné d'une vidéo d'une minute qui cumule déjà plus de 8 millions de vues. Dans ce bref teaser, on peut voir des images aériennes de destructions dans l’enclave palestinienne, théâtre du conflit entre Israël et le Hamas depuis deux mois, et le visage d’une fillette qui regarde la caméra.

Ce comeback très engagé n’est pas surprenant puisque dans un message posté sur Instagram le 18 octobre, Ademo a appelé Emmanuel Macron à prendre position contre les bombardements israéliens, accusant "les dirigeants de notre beau pays jouent tristement aux autruches".

"Monsieur le Président, aussi dur que doit être votre rôle, nous vous demandons, au nom de tous les Français de cœur, de soutenir les civils innocents à Gaza en pleine perdition", écrivait-il. "D'y apporter votre aide, au nom de notre nation. De représenter la paix universelle (...) Battons-nous pour donner sourires, espoirs et rêves".

Originaires de la cité des Tarterêts, les membres de PNL pratiquent d’ordinaire une communication a minima. C’est l’une des clés de leur incroyable succès depuis "Le Monde ou rien" en 2015, dont le clip avait été tourné dans la Scampia, quartier populaire de la banlieue de Naples. Au sommet des charts, avec l’album Deux frères, paru en 2019, ils ont remporté une Victoire de la musique en 2020 pour le clip de "Au DD", tourné au sommet de la Tour Eiffel.

En septembre 2020, Ademo avait fait parler de lui à rubrique judiciaire suite à son arrestation "musclée" alors qu'il se préparait un joint de cannabis en marchant dans la rue à Paris, avec sa femme et leur fils en poussette. Une séquence diffusée en boucle sur les réseaux sociaux. Poursuivi pour "outrage" et "rébellion", le rappeur avait finalement été relaxé lors de son procès au printemps 2021.