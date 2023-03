Après Roald Dahl et James Bond, au tour des romans d'Agatha Christie d'être réécrits

Dans Mort sur le Nil (1973), le personnage de Mme Allerton se plaint d'un groupe d'enfants qui la harcèle. "Ils reviennent et regardent, et regardent, et leurs yeux sont tout simplement dégoûtants, tout comme leur nez, et je ne crois pas que j'aime vraiment les enfants", écrit Agatha Christie. Dans la nouvelle version, le personnage déclare : "Ils reviennent et regardent, et regardent. Et je ne crois pas que j'aime vraiment les enfants".